Северная Корея может продать России новый тип баллистических ракет для войны в Украине — СМИ

По данным Минобороны Южной Кореи, КНДР продает России свое оружие в обмен на технологическую помощь.

Южная Корея сообщает, что Северная Корея может продать России твердотопливную ракету KN-23, которая по своим свойствам похожа на ракету "Искандер" — баллистическая ракета малой дальности.

Об этом рассказал министр обороны Шин Вон Сик в интервью Yonhap.

"Северная Корея заявила, что развернет (CRBM – тип ракеты) вместе с войсками на передовой. Учитывая недавнюю торговлю оружием, (я думаю – ред.) Северная Корея может продать их России", — сказал Шин.

По оценкам министра, на конец декабря КНДР предоставила России около 5000 контейнеров с оружием, которые могут вместить около 2,3 миллиона снарядов калибра 152 миллиметра или около 400 000 снарядов калибра 122 мм.

По его словам, Северная Корея продает России свое оружие в обмен на технологическую помощь в программе вооружения. Он напомнил, что недавно КНДР успешно запустила спутник-шпион и пообещала запустить еще три этого года.

"Спутник-шпион Северной Кореи, запущенный в ноябре, считается рудиментарным. Если Россия продолжит предлагать технологическую помощь, ожидается, что возможности спутника улучшатся", — считает Шин.

Напомним, согласно анализу Defense Express, Северная Корея могла передать ракету KN-23 (похожую на "Искандер") с дальностью до 690 км. Официально не подтверждено.

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