Северная Корея на финальном этапе создания межконтинентальной ракеты: что известно

Северная Корея / © Associated Press

Реклама

Северная Корея находится на завершающей стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной нанести ядерный удар по Соединенным Штатам. Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Дже Мьон во время своего визита в Нью-Йорк, где он принимает участие в Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом пишет Reuters.

Выступая на сессии по связям с инвесторами на Нью-Йоркской фондовой бирже, Ли Дже Мен пообещал снизить риски безопасности со стороны КНДР, чтобы стимулировать экономику и привлечь иностранные инвестиции.

Реклама

Последний этап разработки

По словам южнокорейского лидера, Пхеньян продолжает разработку МБР, которые могут нести ядерное оружие и достичь американских городов.

«Похоже, они еще не добились успеха, но они находятся на завершающей стадии, осталась лишь так называемая технология возвращения в атмосферу. Это также, вероятно, будет решено в ближайшее время», — предупредил Ли Дже Мьон.

Это заявление подтверждает обеспокоенность экспертов, ранее отмечавших, что ракеты, подобные запущенной в прошлом году «Хвасон-19», теоретически способны поразить любую точку США, хотя способность КНДР защитить боеголовку при входе в атмосферу остается сомнительной.

Путь к переговорам и Трамп

Ли Дже Мьон, занявший должность в июне, стремится улучшить напряженные отношения с Пхеньяном, но его предложения диалога Северная Корея отклонила. Президент Южной Кореи считает, что президент США Дональд Трамп может быть «единственным» человеком, способным стать партнером в переговорах для КНДР. Это мнение совпадает с заявлением Трампа в августе о его желании встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ином.

Реклама

Ли также призвал к переговорам, чтобы остановить производство нового ядерного оружия, которое Пхеньян может продать. Он предложил такой план:

«Давайте сократим ядерное оружие в среднесрочной перспективе. Давайте стремиться к денуклеаризации в долгосрочной перспективе.»

Ким Чен Ын ранее заявлял, что не видит причин избегать переговоров с США, если Вашингтон перестанет настаивать на полном отказе его страны от ядерного оружия.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Россия передала Северной Корее технологии реакторов для атомных подлодок. Этот шаг стал обменом: Пхеньян поддерживает Москву на поле боя в Украине, отправляя войска и боеприпасы, а получает реакторы, снятые с вооружения российских подлодок.

Реклама

На государственном телеканале Северной Кореи KCTV продемонстрировали военные отчеты, в которых Россию обвинили в первых потерях своих солдат во время боев в Курской области.