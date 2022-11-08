Северная Корея начала шить зимнюю форму для воюющих в Украине российских оккупантов — RFA

На каждой из фабрик работает от 500 до 1000 швейных работников.

Россия передает материалы в Северную Корею, а там фабрики в большом количестве производят зимнюю форму для военных ВС РФ, воюющих в Украине.

Об этом сообщает Radio Free Asia, ссылаясь на свои источники.

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В сообщении RFA отмечается, по меньшей мере, три фабрики в столице Северной Кореи Пхеньяни и другие заводы в других городах страны изготавливают зимнюю форму, нижнее белье и обувь для российских солдат в Украине, используя российское сырье.

По данным издания, на каждой из фабрик работает от 500 до 1000 швейных работников. Как пишет информационное агентство, готовая униформа будет отправлена ​​в Россию грузовым поездом по маршруту Тумен-Хасан, пересекающий российско-корейскую границу в северо-восточной части Северной Кореи. Известно, что 2 ноября по этому маршруту возобновили железнодорожные грузовые перевозки. До восстановления железнодорожных грузовых перевозок через российско-корейскую границу сырье для униформы транспортировали по морю.

В комментарии изданию посольство России в Северной Корее заявило, что Москва заинтересована в закупке одежды и обуви в Пхеньяне.

КНДР может поставлять оружие в Россию

2 ноября официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США обвиняют КНДР в попытках тайно снабжать боеприпасами в Россию, которые она потом могла использовать в войне против Украины. Северная Корея якобы создавала впечатление, что боеприпасы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, на самом деле поставлявшие их России.

По мнению военных экспертов, из-за дефицита Россия договорилась о поставках боеприпасов из КНДР. Впрочем, они сомневаются, что Пхеньян сможет удовлетворить все потребности РФ и обеспечить бесперебойные поставки из-за технической деградации своей транспортной системы.

Руководство Северной Кореи отреагировало на обвинения и отвергло заявления, что страна начала поставлять артиллерийские системы России в качестве помощи в ее агрессии против Украины.

Кремль стал покупать оружие у КНДР

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