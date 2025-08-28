Северная Корея наращивает ядерную мощь с помощью России: что это значит

Владимир Путин и Ким Чен Ин / © Associated Press

Северная Корея активно развивает свой ядерный потенциал, получая значительную помощь от России, что создает новые риски для США и региона Восточной Азии.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Как сообщают аналитики, Ким Чен Ын значительно продвинулся в реализации амбициозного пятилетнего плана создания новых ядерных боеголовок и модернизации ракетного арсенала, объявленного в 2021 году. Через год после объявления целей Ким смог ускорить разработку благодаря более тесному сотрудничеству с Москвой, которая поставляет Пхеньяну военные технологии и экономическую поддержку.

В марте 2023 года Северная Корея представила малогабаритную тактическую ядерную боеголовку "Хвасан-31", что свидетельствует о прогрессе в миниатюризации вооружения. Пхеньян продолжает разработку сверхбольшой водородной бомбы и многозарядных межконтинентальных ракет с индивидуальным наведением боеголовок, что может обойти системы противоракетной обороны США и их союзников.

С 2023 года, после встречи Кима и Путина на космодроме в России, Северная Корея получила зенитные ракеты и системы ПВО, которые модернизируют устаревшие войска страны. Эксперты предупреждают, что дальнейший обмен технологиями между Москвой и Пхеньяном может ускорить развитие северокорейских вооружений.

Аналитики отмечают, что усиление ядерного потенциала Северной Кореи повышает риск региональной нестабильности.

"По мере роста уверенности Кима в собственном арсенале он может быть готов к большим провокациям в отношении Южной Кореи и Японии", — говорит Го Мен Хен, старший научный сотрудник Сеульского института стратегии национальной безопасности.

Для США и их союзников в регионе это означает усиление угроз, ведь новые технологии многозарядных ракет и модернизированные боеголовки усложняют работу систем противоракетной обороны и повышают потенциальный ущерб в случае конфликта.

Парад в Китае, запланированный на День Победы, где Ким присоединится к президентам Путину и Си Цзиньпину, станет символом консолидации сил авторитарных государств, демонстрирующих способность противостоять западному мировому порядку. Эксперты полагают, что дальнейшее сближение Москвы и Пхеньяна позволит Киму ускорить развитие ядерного арсенала и увеличить политическое давление на США и союзников в регионе.

Ранее сообщалось, что на фоне войны в Украине Москва наращивает риторику о "ядерном щите". Россия готовится к обновлению ядерных сил.