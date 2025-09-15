Северокорейские военные / © Associated Press

На государственном телеканале Северной Кореи KCTV продемонстрировали военные отчеты, в которых Россию обвинили в первых потерях солдат во время боев в Курской области.

Об этом сообщает NK News.

Отмечается, что сюжет с отчетами был показан еще 30 августа. В одном из фрагментов демонстрировали северокорейских военных, якобы участвовавших в боях близ города Суджа в Курской области.

Однако издание NK News выяснило, что часть показанных кадров является инсценировкой, снятой после того, как украинские войска вытеснили россиян из этого региона.

В одном из кадров также появились военные отчеты, в которых Россию обвинили в потере северокорейских солдат во время боев Курщины. В частности, в документе от 22 декабря 2024 северокорейские командиры отмечали, что им пришлось «пересмотреть задачи некоторых подразделений» после «проблем, возникших во время первой операции» с 14 по 21 декабря, что привело к потерям.

«Во время наступательной операции российские подразделения не смогли обеспечить расширение наступления, из-за чего спецоперативные силы не смогли удержать фланги», — говорится в отчете.

В документе также отмечается, что эта «неудача» привела к «серьезным потерям» среди попавших под «концентрированные наступательные действия врага» северокорейских военных и не смогли активизировать свое наступление.

Также на телевидении продемонстрировали приказы лидера КНДР Ким Чен Ина, согласно которым информацию о развертывании северокорейских войск на территории России следует держать в секрете.

2 сентября законодатели Южной Кореи со ссылкой на данные разведки сообщали, что около 2 тысяч северокорейских военнослужащих, отправляемых в Россию для участия в боевых действиях в Украине, погибли.

Сама КНДР сообщила, что во время первого и второго этапов развертывания войск в РФ потеряла около 350 солдат.

Напомним, Северная Корея усугубляет свое военное сотрудничество с Россией, отправляя туда военный контингент. По данным украинской разведки, на территории европейской части РФ. В частности, в Курской и Белгородской областях, уже находится около 11 тысяч северокорейских солдат.