ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
307
Время на прочтение
1 мин

Северная Корея обвинила США и Южную Корею в попытке "оккупировать" полуостров

Трамп заявил, что хочет снова встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Северная Корея.

Северная Корея. / © Associated Press

Совместные военные учения Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи якобы свидетельствуют о намерениях Вашингтона «оккупировать» Корейский полуостров и оказывать давление на страны региона.

Об этом заявляют северокорейские государственные СМИ, сообщает Reuters.

"Если они будут продолжать военные учения, то неизбежно столкнутся с неприятной ситуацией и заплатят за это высокую цену", – заявил первый заместитель начальника Генштаба Корейской народной армии Ким Йон Бок.

Заметим, что генерал армии не упомянул о переговорах на высшем уровне, состоявшейся между президентом Южной Кореи Ли Дже Меном и лидером США Дональдом Трампом.

Заметим, Трамп заявил, что хочет снова встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином уже "в этом году".

"Я хотел бы встретиться. Я прекрасно с ним поладил", - сказал президент, добавив, что они "очень подружились" во время его первого срока в должности.

Напомним, The Telegraph сообщило о том, что Северная Корея тайно наращивает арсенал химического оружия и готовит его к развертыванию на передовых позициях. В СМИ появилась информация о завершении тестовых запусков баллистических ракет, которые могут нести химическую начинку. В случае войны она применима вместе с ядерным оружием.

Дата публикации
Количество просмотров
307
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie