Северная Корея обвинила США и Южную Корею в попытке "оккупировать" полуостров

Совместные военные учения Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи якобы свидетельствуют о намерениях Вашингтона «оккупировать» Корейский полуостров и оказывать давление на страны региона.

Об этом заявляют северокорейские государственные СМИ, сообщает Reuters.

"Если они будут продолжать военные учения, то неизбежно столкнутся с неприятной ситуацией и заплатят за это высокую цену", – заявил первый заместитель начальника Генштаба Корейской народной армии Ким Йон Бок.

Заметим, что генерал армии не упомянул о переговорах на высшем уровне, состоявшейся между президентом Южной Кореи Ли Дже Меном и лидером США Дональдом Трампом.

Заметим, Трамп заявил, что хочет снова встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином уже "в этом году".

"Я хотел бы встретиться. Я прекрасно с ним поладил", - сказал президент, добавив, что они "очень подружились" во время его первого срока в должности.

Напомним, The Telegraph сообщило о том, что Северная Корея тайно наращивает арсенал химического оружия и готовит его к развертыванию на передовых позициях. В СМИ появилась информация о завершении тестовых запусков баллистических ракет, которые могут нести химическую начинку. В случае войны она применима вместе с ядерным оружием.