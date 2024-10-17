Северная Корея официально признала Южную Корею "враждебным государством": детали

Национальная ассамблея Северной Кореи внесла изменения в Конституцию. Эти изменения признают Республику Корея "враждебным государством".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что 15 октября военные взорвали участки автомобильного и железнодорожного сообщения с Республикой Корея. Эти действия названы законными и направленными против враждебного государства, как определено Конституцией КНДР. Теперь шестидесятиметровые участки автомобильных и железных дорог со стороны границы Севера, которые были проложены как переходы, теперь полностью заблокированы в пределах "поэтапного полного отделения ее территории" от Юга.

"Это неизбежная и законная мера, принятая в соответствии с требованиями Конституции КНДР, которая четко определяет РК (Республику Корея – Ред.) как враждебное государство", — сообщило агентство.

Представитель северокорейского Министерства обороны заявил, что страна предпримет дальнейшие шаги для "постоянного укрепления закрытой южной границы". Впрочем, он не упомянул о каких-либо других изменениях в Конституцию, ранее утвержденных лидером Ким Чен Ином.

Отметим, что в январе 2024 года Ким призвал внести поправки в Конституцию, чтобы вычеркнуть объединение как цель в отношениях с Югом. Лидер обвинил Сеул в сговоре с США с целью крушения его коммунистического режима и четкого определения его территории. На минувшей неделе Верховная народная ассамблея Северной Кореи провела двухдневное заседание, на котором внесла изменения в Конституцию, официально определив Южную Корею отдельной страной и главным врагом.

В свою очередь Южная Корея заявила о своей готовности ответить на какие-либо агрессивные действия со стороны КНДР, но не отказывается от политики мирного национального объединения.

Напомним, на днях произошло обострение на Корейском полуострове. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал привести в полную боевую готовность артиллерийские подразделения в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

КНДР взорвала дороги на границе с Южной Кореей: реакция США и Сеула

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