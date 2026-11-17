Дочь Ким Чен Ина

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Северокорейское пропагандистское государственное агентство KCNA 17 ноября опубликовало новые снимки с поездки Ким Чен Ына , где вместе с ним была дочь. Глава КНДР «инспектировал строительство туристической зоны».

Сообщение об инспекции и фотосерию обнародовало KCNA.

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На кадрах девушка улыбается и катается на лыжах. Агентство Yonhap сразу идентифицировало на фото дочь диктатора Ким Чжуаэ и обратило внимание на снаряжение — лыжи и палки с логотипом швейцарского производителя. Девушка находилась на склоне туристической зоны у подножия горы Пекту.

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Дочь Ким Чен Ина

Чжуаэ сопровождает отца на публике с 2022 года, когда впервые появилась рядом с ним во время осмотра ракет. По данным СМИ, ее имя Пхеньян официально не подтверждал, а государственные медиа со временем стали называть ее «уважаемой дочерью».

Южнокорейская разведка связывает ее более заметную роль с возможным преемничеством. Как сообщает Korea Daily, после закрытого брифинга Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS) 12 февраля депутаты рассказали об изменении оценки ее положения.

«NIS сообщила, что Ким Чжуаэ, похоже, вошла в стадию определения преемницей. Ее присутствие и дальше подчеркивают на таких мероприятиях, как церемония Дня основания армии Севера и посещение Кимсусанского дворца Солнца. Есть также признаки того, что она высказывала взгляды на отдельные направления политики», — сказал депутат Ли Сон Квон, по данным Korea Daily.

Ранее разведка описывала ее как вероятную преемницу, которая проходит подготовку. А вот теперь, по словам депутата, NIS видит четкие шаги по определению ее преемницей.

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Как дочь Ким Чен Ына появлялась на официальных фото раньше

В октябре северокорейские государственные медиа уже показали Ким Чен Ына вместе с женой и дочерью на выставке одежды и обуви в Пхеньяне. По сообщению, они посетили ее 19 октября, а на снимках осматривали экспозицию вместе. Тогда фото семьи появились на фоне неподтвержденных слухов о смерти главы КНДР, которые распространялись в соцсетях.

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