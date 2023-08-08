Северная Корея планирует отправить России оружие и боеприпасы для войны – представитель Южной Кореи

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын на прошлой неделе посетил крупные оружейные заводы, преследуя несколько целей. Одна из них – это поставка России оружия и боеприпасов для ведения войны в Украине.

Об этом сообщило министерство объединения Южной Кореи в понедельник, 7 августа, пишет Yonhap.

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Отмечается, что с четверга по субботу лидер КНДР проинспектировал ключевые оружейные заводы, в том числе производящие снаряды для крупнокалиберных реактивных систем залпового огня и двигатели для стратегических крылатых ракет.

Авторы издания обратили внимание, что во время турне лидер КНДР впервые использовал выражение "народно-оборонительная экономическая работа". Эксперты говорят, что Пхеньян может стремиться увеличить поступление в иностранной валюте и поддержать свою находящуюся в не лучшем состоянии экономику с помощью оборонной промышленности.

"Кажется очень беспрецедентным то, что Северная Корея использовала такое выражение. Если это означает экспорт оружия, то это досадно, что Северная сторона публично заявила, что будет нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН (запрещающие ее ядерную и оружейную программы)", — сказал Ку.

"Похоже, что Северная Корея усиливает военное сотрудничество с Россией. Во время состоявшегося 27 июля военного парада к Киму присоединился министр обороны России Сергей Шойгу и высокопоставленный чиновник Китая. Он также провел для Шойгу экскурсию по выставке вооружений в Пхеньяне, включая и шпионскими беспилотниками и межконтинентальными баллистическими ракетами", — говорится в статье информационного агентства.

Отношения и поддержка КНДР России

Тоталитарная Северная Корея очевидно, что поддерживает Россию в войне против Украины. КНДР объявила о поддержке Кремля после бунта Пригожина. Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Им Чон Ир на встрече с послом России в Пхеньяне Александром Мацегорой выразил твердую веру в то, что недавнее вооруженное восстание в России будет успешно подавлено.

В СМИ появилась информация, что Северная Корея может передать России снаряды. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что КНДР кажется вполне уместным кандидатом, ведь имеет достаточно широкую номенклатуру техники и боеприпасов, подходящих российской армии.

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