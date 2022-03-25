Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты, которая может угрожать США

Ким Чен Ын объяснил целесообразность испытания "неизбежностью длительной конфронтации с империалистами США, сопровождающейся опасностью ядерной войны".

Северная Корея подтвердила, что по приказу лидера Ким Чен Инна провела испытание своей крупнейшей межконтинентальной баллистической ракеты Hwangsong-17, которая может доставить ядерную боеголовку в любую точку континентальной части Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает в пятницу, 25 марта, японское издание Kyodo со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

В сообщении говорится, что северокорейский лидер "дал письменное распоряжение" провести испытания в среду и посетил место запуска в четверг, 24 марта. Таким образом, запуск состоялся в то время, когда Соединенные Штаты и их союзники по безопасности собрались в Брюсселе, чтобы обсудить вторжение России в Украину.

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По данным государственных СМИ, ракета была запущена из международного аэропорта Пхеньяна, поднялась на максимальную высоту 6248 км и пролетела расстояние 1090 км во время 67-минутного полета, после чего рухнула в Японском море.

Ким Чен Ын объяснил государственным СМИ необходимость этого испытания "ежедневной эскалацией военного напряжения на Корейском полуострове и вокруг него" и "неизбежностью длительной конфронтации с империалистами США, что сопровождается опасностью ядерной войны".

Лидер Северной Кореи также заявил, что Hwangsong-17 может доставить ядерную боеголовку в любую точку континентальной части Соединенных Штатов и это станет надежным средством сдерживания ядерной войны.

Соединенные Штаты и Северная Корея технически остаются в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов, в которой силы ООН под руководством США воевали вместе с Южной Кореей против Северной Кореи, поддерживаемой Китай и Советским Союзом, закончилась прекращением огня, а не мирным договором. .

Северной Корее запрещено запускать баллистические ракеты в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН из-за введенных санкций против страны.

Пхеньян официально заявил в апреле 2018 года о прекращении ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет. Однако, спустя неполных четыре года нарушил обещание.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила журналистам, что Соединенные Штаты попросили провести открытое заседание Совета Безопасности по этому запуску и надеются на его проведение в пятницу, 25 марта.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил государственное космическое агентство и заявил, что создаваемый в его стране разведывательный спутник предназначен для сбора информации о военных США в регионе и их "васальных сил".

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