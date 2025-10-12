Северная Корея похвасталась аналогами американского оружия

Военный парад в Северной Корее / © Associated Press

Во время военного парада в столице Северной Кореи Пхеньяне был продемонстрирован аналог американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Соответствующие фото опубликовало Корейское центральное информационное агентство (KCNA).

Судя по изображениям, пусковая установка размещена на трехосном грузовом шасси неизвестной модели и оборудована двумя пусковыми ячейками.

Как сообщают аналитики сайта «Милитарный», точный калибр реактивной системы установить трудно. На фото можно разглядеть два отдельных «пакета»: с одной стороны — 9 направляющих, вероятно, для 240-мм ракет, а рядом — для баллистической ракеты, возможно, типа Hwasong 11.

Другая установка того же типа имела «пакет» с, вероятно, 122-мм ракетами и двумя десятками направляющих.

Военные аналитики отмечают, что северокорейские конструкторы вместо одной пусковой секции создали вариант с двумя, что приближает его по огневым возможностям к гусеничным реактивным системам залпового огня типа M270/MLRS.

При этом Пхеньян продемонстрировал прямой аналог американской системы — как в плане модульной пусковой установки, так и шасси.

Такая тенденция, говорится в аналитическом обзоре, демонстрирует, что для военно-промышленного комплекса КНДР главными образцами служит техника США и европейских стран.

Напомним, во время этого военного парада южнокорейский диктатор Ким Чен Ын продемонстрировал новую межконтинентальную ракету Hwasong 20перед делегациями из Китая и России.