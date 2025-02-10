Северная Корея пригрозила наказанием за разговоры о погибших военных в Украине

По оценкам США и Южной Кореи, режим Ким Чен Ина направил в Россию более 11 000 солдат.

В Северной Корее грозят наказания тем, кто распространяет информацию об участии северокорейских солдат в боевых действиях на стороне России и их потерях.

Об этом сообщает Newsweek.

Что известно об участии войск КНДР в войне?

По оценкам США и Южной Кореи, режим Ким Чен Ина направил в Россию более 11 000 солдат. После короткой учебы прошлой осенью они были опрокинуты в Курскую область, где Россия пытается удержать позиции от украинского контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 4000 северокорейских военных уже погибли или получили ранения, хотя эта информация пока не была независимо подтверждена. В то же время, ни Москва, ни Пхеньян официально не признали присутствия северокорейских военных на поле боя.

Как власти КНДР пытаются скрыть потери?

Несмотря на жесткий контроль за информацией, граждане начинают обсуждать возрастающие потери северокорейских военных в России. Власти пытаются подавить эти разговоры, приказывая доносить на тех, кто распространяет такие "слухи".

По данным RFA, гражданам в трудовых коллективах и во время районных собраний подчеркивают, что за сокрытие "клеветников" они сами могут быть наказаны.

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"Поскольку распространяются новости о том, что солдаты 11-го корпуса продолжают гибнуть в России, власти пытаются подавить эти слухи", – сообщил один из источников в КНДР.

К получившим такие директивы относятся сотрудники автозавода "Токчон" в Южном Пхеньяне.

Какие наказания угрожают гражданам за распространение информации?

Согласно Уголовному кодексу КНДР, наказание за "антигосударственную пропаганду" может составить до 10 лет принудительного труда или даже смертную казнь.

Ранее сообщалось, что родственникам погибших в боях под Курском выдают свидетельства о смерти, но скрывают подлинные обстоятельства. Им говорят, что их близкие погибли во время священной боевой подготовки в честь родины, не указывая, что они участвовали в войне в Украине.

Напомним, что помимо военных, Северная Корея направила тысячи рабочих для работы на строительных площадках в России. По данным южнокорейской разведки, это решение связано с дефицитом рабочей силы в России из-за войны.