Северная Корея разрабатывает новую межконтинентальную баллистическую ракету с твердым топливом: детали

Северная Корея опробовала новый твердотопливный двигатель большой мощности, который станет силовой установкой новой межконтинентальной баллистической ракеты большей дальности.

Об этом сообщает Japan Today.

На испытательном запуске присутствовал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

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Предполагается, что ракета сможет достигать материковой части США.

Отмечается, что это испытание мощного двигателя свидетельствует о том, что Северная Корея очень решительно настроена на создание новой ракеты. И это несмотря на внутренние трудности, связанные с пандемией коронавируса, а также давлением со стороны Вашингтона, направленным на сдерживание ядерной программы Северной Кореи.

Издание напомнило, что в последние месяцы КНДР провела ряд испытаний баллистических ракет, которые могут нести ядерное оружие. В частности, была испытана экспериментальная межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17", способная нести несколько боеголовок.

"В отличие от ракет с жидким топливом, ракеты с твердым топливом заправляются во время производства и, таким образом, при прочих равных условиях могут быть выпущены гораздо быстрее во время войны", – объяснил эксперт Фонда Карнеги Анкит Панда.

Он не исключает, что в КНДР захотят провести дополнительные испытания и доработать эти двигатели, прежде чем переходить к лётным испытаниям.

Напомним, в ноябре КНДР устроила пробный запуск межконтинентальной ракеты "Хвасон-17", за чем следил Ким Чен Ын вместе с 9-летней дочерью. Диктатор тогда заявил, что "ядерные силы КНДР добились максимальной способности сдерживать любую ядерную угрозу".

По оценкам экспертов, ракета "Хвасон-17" до сих пор находится на стадии разработки, однако уже является дальнобойным баллистическим оружием, предназначенным для несения нескольких ядерных боеголовок для поражения систем ПВО США.

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