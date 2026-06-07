Северная Корея сделала громкое заявление о ядерном оружии

Северная Корея / © Associated Press

Реклама

Северная Корея еще раз подтвердила свой статус ядерного государства и заявила о необратимости этого курса. Заявление прозвучало в преддверии важного визита президента Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщает Reuters.

Сестра лидера КНДР Ким Йо Чен заявила, что страна никогда не откажется от ядерного оружия и не будет испытывать никаких угроз. Она также резко отреагировала на заявления США о якобы договоренностях по денуклеаризации. Ким Йо Чен назвала такие утверждения «ложными», подчеркнув, что Вашингтон хорошо знаком с реальной позицией Пхеньяна.

Реклама

«Политика постоянного усиления самооборонного ядерного сдерживания, о которой заявил глава государства, является необратимым и окончательным выводом, которое должно быть исполнено безоговорочно», – сказала она.

Заявление прозвучало за несколько дней до визита президента Китая Си Цзиньпина в Северную Корею. Это будет его первая поездка в страну почти за семь лет. Ожидается, что стороны обсудят укрепление двусторонних отношений, ведь КНДР остается единственным официальным союзником Китая по договору.

Между тем, Северная Корея продолжает наращивать военный потенциал. В начале недели в стране был открыт новый завод по производству ядерных материалов. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к «экспоненциальному» увеличению ядерного арсенала.

Кроме того, он посетил крупный завод по производству боеприпасов и поручил увеличить мощности по производству ракет в 2,5 раза в течение следующих пяти лет.

Реклама

Как мы писали ранее, КНДР стремительно увеличивает количество ядерных боеголовок и средств их доставки. Речь идет прежде всего о межконтинентальных ракетах, способных достигать территории США. Эксперты предупреждают: в случае массированного удара северокорейские ракеты могут перегрузить американскую систему противоракетной обороны, рассчитанную на ограниченные атаки. В настоящее время Пхеньян может производить до 20 новых боеголовок ежегодно, что значительно ускоряет рост арсенала. Если такие темпы сохранятся, в ближайшие годы КНДР может усилить свои позиции и приблизиться к уровню ведущих ядерных государств.

Новости партнеров