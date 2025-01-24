Северная Корея снова отправит своих военных в РФ: Сеул сделал заявление

Первые северокорейские военные отправились в Россию четыре месяца назад.

По всей вероятности, Северная Корея планирует вскоре отправить дополнительный военный контингент в Российскую Федерацию. Эти солдаты КНДР примут участие в боевых действиях против ВСУ на войне.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В комитете заявили о возможности отправки Пхеньяном в РФ новых военнослужащих, несмотря на значительные потери северокорейских сил в войне России против Украины.

"Поскольку прошло четыре месяца от отправки войск для российско-украинской войны, и произошли многочисленные потери и пленные, подозревается, что Северная Корея ускоряет дальнейшие мероприятия и готовится к дополнительной отправке войск", — рассказали в южнокорейском военном ведомстве.

Впрочем, в JCS не уточняют, какие еще дальнейшие меры может принять Пхеньян. Вместе с тем, в Сеуле информируют о том, что КНДР также готовится к запуску спутника-шпиона и межконтинентальной баллистической ракеты (МКБР), хотя никаких признаков немедленных действий для таких мер не было замечено.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что диктатор КНДР Ким Чен Ын передаст РФ новую партию баллистических ракет. Вероятно, русская армия получит еще и северокорейские гаубицы.

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