Северная Корея снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

В настоящее время южнокорейские военные проводят анализ дальности, высоты и скорости полета снаряда.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По данным агентства, полученным от Комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету, которую не удалось установить. Журналисты NHK предполагают, что скорее всего ракета упала за пределами экономической зоны Японии.

В последний раз Пхеньян запустил восемь баллистических ракет малой дальности в июне.

Напомним, 17 апреля Северная Корея заявила, что успешно опробовала новое оружие, что значительно улучшит его тактические ядерные возможности. К этому моменту КНДР уже пять лет не проводила ядерные испытания и взрывала тоннели на своем ядерном полигоне Пунгьере.

КНДР запустила четвертую ракету в сторону Японского моря | Новости мира