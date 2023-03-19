Северная Корея снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря: США поднимали истребители

Это уже третье ракетное испытание КНДР от 12 марта.

Северная Корея, сегодня, 19 марта, запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении моря у восточного побережья Корейского полуострова.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японские и южнокорейские военные.

Ракета была запущена с полигона Донгчангри. Она поднялась на высоту 50 км и преодолела расстояние 800 км. По информации японской береговой охраны, объект рухнул в море между Корейским полуостровом и Японией.

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После того, как ракета упала, береговая охрана Японии предупредила все суда ждать дальнейшей информации, не приближаться к упавшим предметам и сообщать о чем-либо подозрительном.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что военные усилили наблюдение и внимательность в рамках подготовки к дополнительным запускам, "поддерживая при этом состояние полной готовности благодаря тесному сотрудничеству с США".

Вскоре после запуска Министерство обороны Южной Кореи также сообщило, что США развернули стратегические бомбардировщики B-1B для совместных воздушных учений, проводимых, по словам Сеула и Вашингтона, для усиления расширенного сдерживания.

Последние испытания Пхеньяна совпадают с весенними совместными военными учениями между Соединенными Штатами и Южной Кореей – крупнейшими военными учениями, проводимыми союзниками за последние пять лет.

В преддверии 11-дневных учений "Щит свободы" Северная Корея угрожала принять "жесточайшие меры против жесточайших заговоров США и их союзников".

Это уже третье ракетное испытание КНДР от 12 марта. В этом году Северная Корея проводила ракетные испытания 1 января, 19 и 20 февраля. В 2022 году КНДР запустила больше ракет, чем когда-либо, проведя более 50 ракетных испытаний, несмотря на протестные резолюции Совбеза ООН.

Напомним, что Северная Корея за сутки собрала 800-тысячную армию для войны против США. По словам лидера Северной Кореи Ким Чен Ина, цель его страны – иметь самую мощную ядерную силу в мире.

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