Северная Корея снова запустила ракету в сторону Японии

В настоящее время военные следят за ситуацией.

В Северной Корее был осуществлен пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Об этом сообщает Yonhap.

По предварительной информации, одна из ракет упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Береговая охрана страны призвала морские и воздушные суда следить за информацией.

"Объединенный комитет начальников штабов заявил, что военные анализируют связанные с этим детали, включая расстояние полета ракеты и падения", – говорится в сообщении.

Власти КНДР пока не комментировали сообщения о запусках ракет. В Пентагоне заявили, что США знают о запуске двух северокорейских баллистических ракет, но не видят непосредственной угрозы для себя и союзников.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что испытания недавно разработанной межконтинентальной баллистической ракеты подтвердили, что у его страны еще одно "надежное и максимально мощное" оружие для сдерживания внешних угроз, в частности, США.

Запугивание КНДР: в ответ на учения США Северная Корея запустила баллистическую ракету

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