Северная Корея совершила ядерный рывок: ее арсенал уже угрожает обороне США

Северная Корея стремительно увеличивает свой ядерный арсенал и приближается к уровню, когда ракеты могут потенциально перегрузить американскую систему противоракетной обороны, на которую США потратили десятки миллиардов долларов.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

По оценкам, у Пхеньяна уже есть не только больше боеголовок, но и больше средств доставки. Речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18 и Hwasong-19, которые теоретически способны достигать территории США.

Арсенал КНДР быстро растет

Президент Южной Кореи Ли Чже Мён в конце января заявил, что Северная Корея может производить достаточно материалов для создания до 20 ядерных боеголовок в год. Если такие темпы сохранятся, в течение следующего десятилетия арсенал КНДР может приблизиться по масштабам к французскому, хотя и уступать ему по технологическому уровню.

Эксперты отмечают, что расширение или модернизация объектов производства материалов для ядерного оружия может еще больше ускорить этот процесс. По более консервативным оценкам, Пхеньян способен производить 12–15 боеголовок в год, однако даже это значительно больше, чем несколько лет назад.

Почему это проблема для США

Наземная система противоракетной обороны США GMD располагает 44 ракетами-перехватчиками, размещенными на Аляске и в Калифорнии. Она создавалась для отражения ограниченной атаки, а не массированного запуска десятков ракет.

Поскольку для перехвата одной цели обычно могут запускаться не менее двух перехватчиков, даже атака двумя десятками межконтинентальных ракет способна быстро исчерпать ресурс системы.

Оценки количества межконтинентальных ракет КНДР разнятся. Разведка Пентагона ранее указывала на около 10 таких ракет, однако некоторые аналитики предполагают, что Пхеньян может иметь до 24 МБР, а количество пусковых установок может быть еще больше.

КНДР стала увереннее

Аналитики считают, что Северная Корея уже не выглядит государством с экспериментальной ядерной программой. Пхеньян получил больше опыта в управлении своими ядерными силами, испытывает новые ракеты и модернизирует средства доставки.

Особое внимание Ким Чен Ын уделяет твердотопливным ракетам. Их легче скрыть, быстрее запустить и перехватить сложнее. Кроме того, Северная Корея испытывает системы с ложными целями и кассетными боевыми частями, которые могут затруднять работу ПРО США и Южной Кореи.

Россия предоставила Пхеньяну новые возможности

После сближения с Россией, КНДР получила новые источники доходов и боевой опыт для своих вооружений. Северокорейские ракеты малой дальности, применяемые Россией в войне против Украины, фактически прошли проверку в реальных боевых условиях.

Для Пхеньяна это означает доступ к данным о том, как его ракеты работают против западных систем ПВО и ПРО.

Ядерный статус становится основой политики Кима

В 2023 Северная Корея закрепила курс на наращивание ядерных сил в своей конституции. Для режима Ким Чен Инна ядерное оружие стало не только инструментом сдерживания США, но и важной частью внутренней легитимности.

Пхеньян также начал более открыто демонстрировать элементы своей ядерной инфраструктуры. Государственные медиа показывали объекты по обогащению урана, что позволило экспертам оценить масштабы производства.

Способна ли КНДР реально ударить по США

Несмотря на рост угрозы, остаются вопросы реальной надежности северокорейских межконтинентальных ракет. Неизвестно, способны ли они стабильно доставлять боевые боеголовки в Северную Америку, проходить через ПРО и выдерживать нагрузку при вхождении в атмосферу.

Однако само количество ракет и темпы развития программы уже изменяют баланс сил. КНДР переходит из категории страны, только угрожающей ядерным оружием, государству, которое может иметь достаточный потенциал для реального ядерного сдерживания.

Союзники США нервничают

Рост ядерной угрозы со стороны КНДР усугубляет дискуссии среди союзников Вашингтона. В Южной Корее и некоторых других странах все чаще звучат вопрос, останется ли американский «ядерный зонтик» надежным в случае крупного кризиса.

Эксперты предупреждают: сегодняшняя Северная Корея уже существенно отличается от той, с которой США пытались договариваться по предварительным раундам переговоров. Ее арсенал больше, ракеты современнее, а сам режим чувствует себя гораздо увереннее.

