Северная Корея создает биологическое оружие для новой войны – The Sun

По данным разведки США, в КНДР активно работают над созданием смертельных вирусов, бактерий и ядов, распространение которых может быть опаснее взрыва ядерной бомбы.

Есть опасения, что Северная Корея готовится к войне и создает смертельное биологическое оружие. Разведданные говорят, что огромный арсенал КНДР пополнился микробными спреями и ручками с ядом, с помощью которых можно тайно распространять такие опасные заболевания, как оспа, чума, холера и сибирская язва.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники в американской разведке.

Некоторые эксперты предполагают, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын использовал пандемию Covid-19 как стимул для разработки биологического оружия. В Госдепартаменте США считают, что это биологическое оружие может оказаться опаснее ядерной бомбы.

"КНДР имеет специальную программу наступательного биологического оружия национального уровня. Северная Корея имеет средства производства биологических агентов для военных целей и технические возможности для создания бактерий, вирусов и токсинов, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия", – говорится в докладе Госдепартамента США.

Также в США уверены, что КНДР имеет необходимые ресурсы для генной инженерии биологических продуктов.

В докладе высказываются опасения, что Пхеньян, вероятно, способен использовать в качестве систем для тайной доставки биологического оружия самые обычные предметы, что делает его еще более непредсказуемым и опасным.

Согласно разведданным, биологическое оружие появилось в арсенале Северной Кореи в 1960-х годах, если не раньше. А программа наступательного биологического оружия, разработанная по приказу Ким Чен Ына, нарушает его глобальные обязательства.

По мнению эксперта по биологическому оружию Эндрю Вебера, в случае начала военного конфликта с участием Северной Кореи, она с большей вероятностью применит биологическое оружие, чем ядерное.

Еще более серьезное беспокойство вызывает то, что КНДР располагает промышленными мощностями для массового производства биологического оружия и его носителей – ракет, дронов, самолетов и распылителей. При этом отслеживать разработку биологического оружия гораздо труднее, чем, например, ядерные программы.

Создание биологического оружия и выращивание патогенов могут оставаться невидимыми за закрытыми дверями. Более того, оборудование для производства БО, зачастую имеет двойное назначение и используется для сельского хозяйства, что делает внешний мониторинг и проверку практически невозможными.

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