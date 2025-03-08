Северная Корея строит атомную подлодку: какую угрозу представляет судно (фото)

Верфь, на которой происходит строительство, посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

В Северной Корее строят атомную подлодку, которая может быть оснащена стратегическими управляемыми ракетами с ядерными боеголовками.

Об этом сообщает Корейское центральное информационное агентство (KCNA), опубликовавшее в субботу, 8 марта, фото с верфи, которую посетил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Государственное информагентство Северной Кореи не сообщило подробностей строительства, отметив лишь, что Ким Чен Ын ознакомился с ним.

В сообщении цитируют заверения лидера КНДР в том, что "морская обороноспособность страны" будет "полностью развернута во всех необходимых водах без каких-либо ограничений".

Кроме того, Ким Чен Ын отметил важность превращения военно-морского флота Северной Кореи "в элитную силу, оснащенную ядерным оружием" и заявил о своем желании "радикально укрепить военно-морскую промышленность".

В комментарии NBC News южнокорейский эксперт по подлодкам Мун Кэун Сик, который преподает в Сеульском университете Ханьян, сообщил, что изображенное на фото военно-морское судно, похоже, имеет грузоподъемность 6000 или 7000 тонн и может нести около 10 ракет.

По его словам, использование термина "стратегические управляемые ракеты" означает, что они будут нести ядерное оружие.

Атомная подлодка была среди длинного списка желаний высокотехнологичного оружия, которое Ким Чен Ын пообещал представить во время большой политической конференции в 2021 году, чтобы справиться с тем, что он назвал эскалацией военных угроз под руководством США.

Другим оружием были межконтинентальные баллистические ракеты на жестком топливе, гиперзвуковое оружие, спутники-разведчики и ракеты с несколькими боеголовками. С этого времени Северная Корея провела ряд испытаний, чтобы получить их.

Получение Северной Кореей большей способности запускать ракеты из-под воды вызывает беспокойство в США и Японии, потому что такие запуски трудно обнаружить заранее.

Как известно, Северная Корея находится под жесткими санкциями, поэтому ей сложно получить ресурсы и технологии для строительства атомных подлодок.

Эксперт по подлодкам предположил, что Северная Корея, возможно, получила российскую технологическую помощь для строительства ядерного реактора, который будет использоваться на подлодке, в обмен на поставки обычных вооружений и войск для поддержки войны России против Украины.

Напомним, недавно Северная Корея заявила о проведенном испытании стратегических крылатых ракет, способных нести ядерные боеголовки. Запуск состоялся под наблюдением лидера Ким Чен Ина, чтобы продемонстрировать "надежность государственного ядерного сдерживания".

Читайте также: