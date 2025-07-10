КНДР / © Associated Press

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Северная Корея активно разрабатывает химическое оружие и готовит его к развертыванию на передовых позициях. В СМИ появилась информация о завершении тестовых запусков баллистических ракет, которые могут нести химическую начинку. В случае войны она применима вместе с ядерным оружием.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на источники в Daily NK.

По словам высокопоставленного чиновника северокорейского режима, власти КНДР рассматривают химическое оружие как стратегический инструмент для поражения штабов и критической инфраструктуры противника перед возможным ядерным ударом.

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Наиболее вероятной мишенью называют Южную Корею, официально находящуюся в состоянии войны с Пхеньяном еще с 1950-х годов. Ким Чен Ын неоднократно угрожал применить ядерное оружие в случае провокаций, а теперь появилась информация об усиленной разработке химических боевых отравляющих веществ.

По оценкам разведки Южной Кореи, арсенал КНДР может содержать от 2,5 до 5 тысяч тонн химических веществ — среди них зарин, иприт, фосген, VX и цианид. Именно VX, как считается, был использован в 2017 году для убийства сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама.

Отчет американской RAND Corporation в 2022 году также предостерег: одна атака с применением 1000 кг зарина способна убить до 125 тысяч человек.

Кроме того, сообщается, что Северная Корея работает над новыми биохимическими веществами, которые могут обездвиживать цели без летального эффекта.

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Весь химический арсенал контролируется Бюро ядерно-химической защиты, входящей в состав армии. Семь специализированных бригад КНДР уже готовятся к химической войне. Мир снова стоит перед угрозой невиданного масштаба.

Напомним, Северная Корея планирует существенно расширить свое военное присутствие на стороне России, увеличив количество направленных солдат до 30 тысяч.

По оценкам западных аналитиков, около 4 тысяч северокорейских военных получили ранения или погибли при участии в боевых действиях на территории России. Несмотря на потери, военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном только усиливается.