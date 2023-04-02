Северная Корея угрожает ядерным оружием после военных учений Вашингтона и Сеула

США и Южная Корея провели первые в 2023 году совместные воздушные учения над Желтым морем.

В КНДР заявили, что готовы использовать ядерное оружие после проведения Соединенными Штатами и Южной Кореей ранее на этой неделе масштабных военных учений.

Соответствующее заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Как отмечается, совместные учения Вашингтона и Сеула открытой северокорейское СМИ назвало открытой провокацией и заявило, что Пхеньян даст "ответную реакцию".

"США и их последователи никогда не должны забывать о том, что их государство-соперник на практике обладает потенциалом ядерной атаки, а также о характеристиках народа и армии КНДР, которые не разводят пустые разговоры", — говорится в сообщении.

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Примечательно, что первые учения Сеул и Вашингтон провели первые в 2023 году совместные воздушные учения над Желтым морем, в которых приняли участие американский стратегический бомбардировщик B-1B и стелс-истребители F-22 и F-35B.

"Будет вполне понятно, как будет применено ядерное оружие КНДР, если военное сдерживание не сработает на дебоширов, не боясь ядерного оружия. Они должны дважды подумать, чтобы действительно избежать катастрофы, и должны помнить, что им придется дорого заплатить за свои необдуманные действия", – говорится в комментарии ЦТАК.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Сеул заявил о дальнейшем развертывании передовых военных средств Вашингтона с целью выполнения своих обязательств по обеспечению безопасности в регионе.

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В то же время на комплексе завершается строительство экспериментального реактора на легкой воде, а вокруг завода по обогащению урана на этом объекте началось новое строительство, которое, вероятно, расширит его мощности. Более того, северокорейские СМИ обнародовали фотографии лидера Ким Чен Ина, инспектирующего ядерные боеголовки.

Эксперты прогнозируют, что это может свидетельствовать о прогрессе ядерной программы КНДР и возможном ядерном испытании.

Напомним, в преддверии Северная Корея обвинила Украину в «ядерных амбициях».

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