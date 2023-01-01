Северная Корея укрепляет свой ядерный потенциал: Ким Чен Ын заказал новую межконтинентальную ракету

Северная Корея намерена продолжать активно наращивать и развивать свой ядерный арсенал. Лидер страны Ким Чен Ын призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и большего ядерного арсенала для противодействия угрозам со стороны США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственных СМИ.

Так, на заседании правящей Рабочей партии Ким Чен Ын подчеркнул необходимость обеспечить "преобладающую военную мощь" для защиты своего суверенитета и безопасности.

Ким Чен ин обвинил Вашингтон и Сеул в попытках "изолировать и задушить" Пхеньян с помощью ядерных ударных средств США, постоянно разворачивающихся в Южной Корее, назвав это "беспрецедентным в истории человечества".

Он пообещал разработать новую межконтинентальную баллистическую ракетную систему, "основной задачей которой будет задача быстрого ядерного контрудара". Ким отметил, что Южная Корея стала "нашим безусловным врагом", вовлеченным в "безответственное и опасное военное развитие".

"Сложившаяся ситуация требует удвоенных усилий для значительного укрепления военной мускулатуры... в ответ на тревожные военные шаги США и других вражеских сил", — говорится в сообщении KCNA.

По словам Ким Чен Ына, Южная Корея стала "нашим несомненным врагом", поскольку она "склонна к опрометчивому и опасному наращиванию вооружений" и враждебным военным действиям.

Напомним, власти КНДР 31 декабря вновь произвели запуск баллистической ракеты в сторону акватории Восточного моря.

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