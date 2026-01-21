Северная Корея ускоряет ядерную программу: сколько боеголовок она способна создавать каждый год

Оружие КНДР / © Associated Press

Президент Южной Кореи Ли Чже Мен заявил, что Северная Корея продолжает производить ядерные материалы такими темпами, которые позволяют ей ежегодно наращивать арсенал на 10–20 ядерных боеголовок. Это, по его словам, свидетельствует об отсутствии намерений Пхеньяна замедлять свою ядерную программу.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

"В конце концов, ядерная система, необходимая для удержания северокорейского режима, может превратиться в оружие, способное угрожать всему миру, включая Соединенные Штаты", - заявил Ли во время пресс-конференции в Сеуле в среду. Он отметил, что уже сейчас КНДР производит достаточное количество материалов для создания от 10 до 20 ядерных боезарядов в год.

С момента вступления в должность в прошлом году Ли Чже Мён неоднократно пытался возобновить диалог с Северной Кореей и снизить напряженность в отношениях между двумя государствами. Однако режим Ким Чен Ина отверг эти инициативы, в то же время объявив Южную Корею своим главным врагом.

Лидер КНДР пообещал ускоренное расширение ядерной программы и отверг призывы к денуклеаризации. В прошлом году Ким Чен Ын продемонстрировал новую межконтинентальную баллистическую ракету Хвасон-20, способную поражать материковую часть США, что стало очередным подтверждением курса на модернизацию ядерного арсенала.

В то же время Ким Чен Ын дал понять, что не исключает новой встречи с президентом США Дональдом Трампом – раньше они встречались трижды во время первого президентского срока Трампа. Однако Пхеньян настаивает, что Вашингтон должен отказаться от требования денуклеаризации как предварительного условия для любых переговоров.

Ли Чже Мён заявил, что Дональд Трамп может сыграть ключевую роль в возобновлении дипломатического процесса на Корейском полуострове.

"Роль США решающая. Президент Трамп - уникальная фигура, и это может помочь в решении северокорейской проблемы", - отметил он.

В то же время президент Южной Кореи напомнил, что предварительный раунд переговоров не остановил развитие ядерной программы КНДР. После этого Пхеньян отказался от дальнейшего диалога с Вашингтоном и сблизился с Россией, став одним из ключевых союзников Владимира Путина, в частности, поддержав войну против Украины и предоставив России тысячи военных и партии вооружения.

Кроме того, Ли сообщил, что недавний инцидент с нарушившим воздушное пространство Северной Кореи гражданским беспилотником усложнил усилия его администрации по снижению напряженности между двумя странами. Он призвал к тщательному расследованию этого случая.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, может ли Украина рассчитывать на "ядерный зонтик".