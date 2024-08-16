Северная Корея впервые за пять лет откроет границу для туристов: попасть смогут не все

Северная Корея позволит посетителям въехать по крайней мере в часть страны, начиная с декабря, после того, как страна-отшельник закрыла свои двери для внешнего мира почти на пять лет из-за строгих ограничений, вызванных COVID-19.

Об этом сообщает New York Post.

Туризм в северо-восточном городе Самджиен – и, возможно, в остальной стране – возобновится до конца этого года, сообщили туристические компании.

"Ожидая более четырех лет, чтобы сделать это заявление, Koryo Tours очень взволнована открытием северокорейского туризма", — говорится на сайте базирующейся в Пекине одной из компаний.

Другое туристическое агентство, KTG Tours, также объявило на этой неделе, что туристы смогут посетить Самджиен этой зимой.

"Точные даты будут подтверждены", – написала компания в Facebook. "Пока что официально подтвержден только Самджиен, но мы думаем, что Пхеньян и другие места также откроются!!!".

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Северокорейские лидеры строят то, что они называют "социалистической утопией" в Самджиене, городе вблизи китайской границы. Этот район должен стать моделью высокоцивилизованного горного города с новыми квартирами, гостиницами, горнолыжными курортами и другими учреждениями, такими как медицинские и культурные заведения.

Хотя международные рейсы в КНДР, которым руководит деспотический диктатор Ким Чен Ын, возобновились в прошлом году, а небольшая группа российских туристов получила частный тур в феврале, границы азиатской страны были закрыты с 2020 года. Впрочем, попасть в страну удастся не всем – под запретом американские граждане. Все паспорта США недействительны для въезда, выезда или проезда по Северной Корее без специального разрешения Государственного секретаря США, сообщает Государственный департамент. Тем временем американское ведомство предупреждает, что американцы столкнутся с серьезным риском ареста и длительного содержания под стражей в Северной Корее.

Напомним, в США сделали тревожное заявление о сотрудничестве России и Северной Кореи. Это небезопасно не только для Украины, но и для стран Тихоокеанского региона.

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