Северная Корея впервые за пять лет пустила туристов: что они увидели (фото)

Таинственная страна закрыла свои границы, отгородившись от гуманитарных работников, дипломатов и иностранных путешественников еще в 2020 году.

Первые западные туристы, допущенные в Северную Корею за пять лет, рассказали, как они увидели "мрачную" реальную жизнь в королевстве отшельников.

Об этом пишет Daily Star.

На прошлой неделе двум туристическим компаниям было разрешено возобновить поездки в тайную страну через пять лет после того, как она закрыла свои границы во время пандемии Covid.

Туристы из Великобритании, Франции, Германии и Австралии пересекли границу с Китаем и отправились на четырехдневную экскурсию в восточный порт в районе Расон.

Кроме группы россиян, получивших разрешение в прошлом году, они стали первыми иностранными путешественниками, въехавшими в страну с момента закрытия границ после вспышки Covid.

А их официальные сопровождающие поторопились похвастаться обновленной системой здравоохранения страны, посетив новую полностью укомплектованную аптеку.

Первые западные туристы посетили КНДР / Фото: Youtube/Mike Okay

По строгому, заранее утвержденному графику они посетили фабрики, магазины, школы и статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, покойного деда и отца нынешнего лидера Ким Чен Ына.

28-летний британский ютубер Майк О'Кеннеди рассказал BBC, что местные гиды были настолько суровыми, что ему даже приходилось сообщать им, когда он ходил в туалет.

Первые западные туристы посетили КНДР / Фото: Youtube/Mike Okay

Более 30 лет назад Расон получил статус "Специальной экономической зоны", чтобы экспериментировать с капитализмом, как это начали делать Китай и Советский Союз.

Но туроператоры подозревают, что власти выбрали его вместо столицы Пхеньяна, поскольку он более удален и его "легче контролировать", хотя российские посетители, как говорится, могут посещать остальную страну.

Несмотря на тщательно спланированные поездки Майк говорит, что ему удалось увидеть настоящую жизнь в округе. Он сказал: "Все работали, не было ощущения, что кто-то просто тусуется. Это было довольно пасмурно".

Первые западные туристы посетили КНДР / Фото: Youtube/Mike Okay

Майк рассказал, что посетил Дом дружбы между Северной Кореей и Россией, где его пригласили написать в книге посетителей, и сделал запись ручкой: "Я желаю мира во всем мире". Но он добавил: "Потом мой гид сказал мне, что это неуместно писать. Это сделало меня параноиком".

Опытный путешественник по Северной Корее Джо Смит во время своего третьего путешествия в таинственную страну рассказал, что самым ярким моментом для него стал неожиданный визит на рынок роскошных товаров, где люди продавали джинсы и духи, а также поддельные сумочки Louis Vuitton и японские стиральные машины.

Но туристам не разрешали фотографировать, возможно, с целью скрыть этот потребительский пузырь от остальной страны, подозревает он.

Он сказал: "Мне кажется, что чем больше раз вы посещаете страну, тем меньше вы ее знаете. Каждый раз вы получаете возможность немного заглянуть за занавес, что только оставляет вам больше вопросов".

Первые западные туристы посетили КНДР / Фото: Youtube/Mike Okay

Другой турист, 23-летний Лука Пфердменгес, рассказал Mirror о пропагандистских плакатах и бронзовых статуях верховных лидеров страны, разбросанных повсюду.

Во время посещения бронзовой статуи Ким Чен Ына он возложил букет цветов к его ногам, а затем поклонился и отступил, чтобы позволить другим туристам из его группы сделать то же самое. Он поделился: "Если вы не купите цветы, вы не сможете пойти".

Напомним, мужчина дважды сбежал из Северной Кореи и рассказал о строгих правилах для жителей страны. За неправильную прическу в КНДР можно попасть в тюрьму.

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