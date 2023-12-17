Северная Корея выпустила баллистическую ракету: что известно

Ранее сообщалось, что три страны запускают механизм обмена данными о ракетных пусках КНДР в реальном времени.

Северная Корея выпустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря 17 декабря к 12-летию смерти лидера Ким Чен Ира.

Об этом говорится в сообщении южнокорейской армии, пишет Yonhap News Agency.

"Это может быть межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), поскольку первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Те Хё заявил несколькими днями ранее, что КНДР намерена запустить МБР в течение декабря", – предполагает источник.

В то же время в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) заявили, что Северная Корея выпустила ракету малой дальности, пролетевшую около 570 километров, прежде чем упасть в Восточное море.

"Наши военные находятся в состоянии полной готовности", – говорится в текстовом сообщении JCS, направленном журналистам.

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония договорились запустить систему обмена в реальном времени данными о ракетных пусках КНДР, что позволит своевременно выявлять и оценивать угрозы от запущенных Пхеньяном баллистических ракет.

Ранее министры этих государств осудили развитие Пхеньяном своей ракетной и ядерной программ и отметили продолжение совместного сотрудничества ради общей цели полной денуклеаризации Северной Кореи в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.

JCS назвала последний запуск "явным" нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Запуск также состоялся через несколько дней после того, как Сеул и Вашингтон провели вторую сессию Консультативной группы по ядерным вопросам (NCG) и согласились завершить создание руководящих принципов планирования и функционирования совместной ядерной стратегии к середине следующего года.

"Любая попытка враждебных сил использовать вооруженные силы против КНДР столкнется с превентивным и смертоносным противодействием", — говорится в англоязычном заявлении, опубликованном официальным Центральным информационным агентством Северной Кореи.

В издании напоминают, что запуск ракеты произошел на фоне обострения напряженности после того, как Пхеньян отменил межкорейское военное соглашение 2018 года, направленное на снижение напряженности и предотвращение случайных столкновений вдоль границы. А еще он совпал с 12-летием смерти бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера Ким Чен Ина.

Сеул частично приостановил соглашение в знак протеста против успешного запуска КНДР своего первого военного спутника-разведчика 21 ноября.

Соединенные Штаты также предупредили Северную Корею, что попытка применения ядерного оружия против США или их союзников приведет к концу режима диктатора Ким Чен Ина.

Между тем , Южная Корея отказалась выполнять часть военного соглашения с КНДР из-за нарушений.

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