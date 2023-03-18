Северная Корея за сутки собрала 800-тысячную армию для войны против США

Массовая запись "добровольцев" в народную армию КНДР состоялась на фоне совместных учений, проводимых США и Южной Кореей.

В Северной Корее утверждают, что в течение одних суток 17 марта около 800 тысяч ее граждан добровольно присоединились или повторно записались в народную армию, чтобы воевать против Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные издания КНДР.

"Растущий энтузиазм молодых людей присоединиться к армии является демонстрацией непоколебимой воли молодого поколения безжалостно уничтожить маньяков войны, которые прилагают последние усилия, чтобы уничтожить нашу драгоценную социалистическую страну", — говорится в сообщении государственных СМИ Северной Кореи.

Опубликованные фото показывают молодых мужчин и женщин, которые выстроились и ждут в длинных очередях, чтобы поставить подписи в развернутых журналах.

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Накануне Пхеньян запустил свою крупнейшую и мощную ракету Hwasong-17 – это было вторым испытанием межконтинентальной баллистической ракеты в этом году. Государственные СМИ описали этот запуск как ответ на "безумные" совместные военные учения США и Южной Кореи, которые начались на этой неделе.

В субботу, 18 марта, в государственных СМИ КНДР появилось заявление, что американо-корейские учения "приближаются к непростительной красной линии". Северная Корея обвинила США в попытке спровоцировать ядерную войну, сообщив, что в ответ сотни тысяч человек присоединились к войску.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что цель его страны – иметь самую мощную ядерную силу в мире.

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