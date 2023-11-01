Северная Корея закрывает посольства по всему миру: СМИ назвали причину

В Южной Корее считают, что такое решение КНДР приняла из-за сложного экономического положения.
Северная Корея планирует закрыть более десяти посольств по всему миру, в том числе в Испании, Гонконге и многих странах Африки.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на СМИ и аналитиков.
В понедельник, 30 октября, северокорейское государственное агентство KCNA сообщило, что на прошлой неделе послы страны совершили "прощальные" визиты к лидерам Анголы и Уганды, а местные СМИ в обеих африканских странах сообщили о закрытии посольств Северной Кореи там. И Ангола, и Уганда установили дружеские связи с Северной Кореей с 1970-х годов, поддерживая военное сотрудничество и предоставляя редкие источники иностранной валюты.
Основатель ориентированного на Северную Корею сайта NK Pro Чад О' Кэрролл предположил, что посольства могут закрыть из-за международных санкций, тенденции к изоляции Пхеньяна во всем мире и вероятного ослабления экономики страны. По его мнению, такой шаг у КНДР будет иметь последствия для дипломатического взаимодействия, гуманитарной работы в изолированной стране, а также способности генерировать незаконные доходы.
Реакция Южной Кореи
"Они, похоже, отказываются, поскольку их бизнес с заработками в иностранной валюте затормозился из-за ужесточения международных санкций, что затрудняет дальнейшее содержание посольств. Это может быть признаком тяжелой экономической ситуации в Северной Корее, где трудно поддерживать даже минимальные дипломатические отношения с традиционно дружественными странами", – прокомментировали в министерстве Южной Кореи.
Напомним, Южная Корея пригрозила Москве за сотрудничество с Пхеньяном.
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