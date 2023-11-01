Северная Корея закрывает посольства по всему миру: СМИ назвали причину

Северная Корея планирует закрыть более десяти посольств по всему миру, в том числе в Испании, Гонконге и многих странах Африки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на СМИ и аналитиков.

В понедельник, 30 октября, северокорейское государственное агентство KCNA сообщило, что на прошлой неделе послы страны совершили "прощальные" визиты к лидерам Анголы и Уганды, а местные СМИ в обеих африканских странах сообщили о закрытии посольств Северной Кореи там. И Ангола, и Уганда установили дружеские связи с Северной Кореей с 1970-х годов, поддерживая военное сотрудничество и предоставляя редкие источники иностранной валюты.

Основатель ориентированного на Северную Корею сайта NK Pro Чад О' Кэрролл предположил, что посольства могут закрыть из-за международных санкций, тенденции к изоляции Пхеньяна во всем мире и вероятного ослабления экономики страны. По его мнению, такой шаг у КНДР будет иметь последствия для дипломатического взаимодействия, гуманитарной работы в изолированной стране, а также способности генерировать незаконные доходы.

Реакция Южной Кореи

"Они, похоже, отказываются, поскольку их бизнес с заработками в иностранной валюте затормозился из-за ужесточения международных санкций, что затрудняет дальнейшее содержание посольств. Это может быть признаком тяжелой экономической ситуации в Северной Корее, где трудно поддерживать даже минимальные дипломатические отношения с традиционно дружественными странами", – прокомментировали в министерстве Южной Кореи.

Напомним, Южная Корея пригрозила Москве за сотрудничество с Пхеньяном.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.