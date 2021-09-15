Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Органы разведки Южной Кореи и США собирают данные об инциденте.

В среду, 15 сентября, Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в Японское море.

Об этом сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и южнокорейское агентство Yonhap.

Южная Корея совместно с военными США анализирует детали запуска ракет неопознанного типа из центральных внутренних районов страны.

"Наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США", — говорится в сообщении южнокорейских военных.

Первый снаряд упал в Японское море в 12:38 (по местному времени), подтвердили в управлении безопасности на море Японии. По предварительным данным, одна из ракет упала за пределами исключительной экономической зоны страны, куда попала вторая — неизвестно.

Отметим, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, Северной Корее запрещено осуществлять любую деятельность по баллистических ракет.

Напомним, ранее Северная Корея объявила об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности нового типа. В сообщении уточнили, что на создание нового стратегического вооружения понадобилось два года.

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