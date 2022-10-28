Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Выпущенные с территории тоталитарного государства баллистические ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Военные Южной Кореи запустили баллистические ракеты в сторону Японского моря поближе к Японии.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление военных.

По данным южнокорейских журналистов, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности.

Запуск состоялся в ходе очередных учений. Ракеты КНДР упали в море вне исключительной экономической зоны Японии.

Напомним, войска КНДР с конца сентября активизировали запуски баллистических ракет. Причиной называли военные учения США и Южной Кореи. 11 октября в КНДР заявили, что провели имитацию ядерных ударов по Южной Корее.

Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую прямо над Японией

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