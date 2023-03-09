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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Желтого моря

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Желтого моря

Ким Чен Ын с 9-летней дочерью наблюдают за запуском смертоносного оружия

О баллистической ракете малой дальности рассказали военные из Южной Кореи.

Северная Корея сегодня, 9 марта, запустила баллистическую ракету.

Пуск был совершен в сторону Желтого моря.

Об этом сообщает южнокорейское издание Younhap.

"Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря", — заявляет Южная Корея, ссылаясь на военных.

Отметим, Северная Корея заявила, что любые попытки других стран сбить одну из их ракет во время испытательного запуска можно считать объявлением войны. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон. Она отметила, что КНДР может запустить больше ракет в Тихий океан.

Напомним, в ночь на 20 февраля Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это произошло спустя два дня после возобновления испытаний с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

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Дата публикации
Просмотры
723
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