Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море

Северная Корея в понедельник, 22 апреля, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону восточного побережья Японского моря.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на армию Южной Кореи.

Правительство Японии и его береговая охрана также заявили, что Северная Корея выпустила то, что походило на баллистическую ракету.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил: подозревает, что Пхеньян запустил несколько баллистических ракет малой дальности вблизи своей столицы. Ракеты пролетели около 300 километров и упали в море.

Yonhap информирует, что этот запуск северокорейской баллистической ракеты стал первым после испытания нового баллистического вооружения средней дальности, оснащенной гиперзвуковой боеголовкой.

Отмечается, сообщения о запуске появились после того, как официальный Сеул сообщил о том, что ее старший военный офицер адмирал Ким Мэн Су принял командующего Космическим командованием США генерала Стивена Вайтинга для обсуждения разработок разведывательных спутников Северной Кореи и усиления военного сотрудничества между Пхенья .

КНДР готовится к запуску еще одного спутника-разведчика после успешного вывода на орбиту спутника-разведчика в ноябре.

К слову, на прошлой неделе КНДР заявила, что выпустила стратегическую крылатую ракету для испытания большой боеголовки и новой зенитной ракеты.

Напомним, издание The Sun сообщило, что Северная Корея создает биологическое оружие для новой войны. По данным разведки США, в КНДР активно работают над созданием смертельных вирусов, бактерий и ядов, распространение которых может быть опаснее взрыва ядерной бомбы.

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