Северная Корея запустила еще две ракеты в направлении Японии: каковы последствия

В четверг, 6 октября, вооруженные силы тоталитарной КНДР запустили две баллистические ракеты в сторону Японского моря. С конца сентября это уже шестой запуск ракет, во время предыдущего испытания ракета пролетела над территорией Японии.

Как сообщает агентство Kyodo, оба снаряда упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Министр обороны Ясуказа Хамада сообщил японским журналистам, что баллистические ракеты пролетели от 350 до 800 км на максимальной высоте от 50 до 100 км.

Запуски произошли спустя несколько дней после того, как Пхеньян впервые за пять лет запустил баллистическую ракету над Японским архипелагом. В общем, это уже шестой запуск ракет Северной Кореей с конца сентября.

Премьер-министр Фумио Кисида подверг критике неоднократные ракетные обстрелы со стороны Северной Кореи в течение короткого промежутка времени как "абсолютно неприемлемые".

В КНДР объяснили этот запуск ответом на недавние совместные военные учения, проведенные Южной Кореей и Соединенными Штатами, во время которых тоже происходили ракетные испытания.

Министерство иностранных дел Северной Кореи также обнародовало заявление, в котором осудило Соединенные Штаты за то, что они вынесли на обсуждение Совета Безопасности ООН "справедливые меры противодействия Корейской народной армии в ответ на совместные учения Южной Кореи и США".

Напомним, ранее Северная Корея выпустила ракету в направлении самого северного главного острова Японии Хоккайдо и его северо-восточной префектуры Аомори. Японское правительство тогда выдало предупреждение, призывая жителей Хоккайдо и Аомори оставаться в зданиях.

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