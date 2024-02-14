Северная Корея запустила крылатые ракеты в направлении Желтого моря

В среду, 14 февраля, Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря. Это уже пятый запуск крылатых ракет КНДР с начала этого года.

Об этом заявили южнокорейские военные, сообщают Kyodo и JCS.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты были запущены около 09:00 по местному времени в воды к северо-востоку от портового города Вонсан

"Усиливая наш мониторинг и внимательность, наши военные тесно сотрудничают с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", — говорится в сообщении JCS.

КНДР провела серию испытаний крылатых ракет. После последнего испытания, которое было в начале февраля, государственные медиа Северной Кореи сообщали об испытаниях крылатой ракеты с "сверхбольшой боеголовкой", а также о запуске новой зенитной ракеты. Кроме того, Пхеньян также запускал новую стратегическую крылатую ракету Pulhwasal-3-31 и крылатую ракету Hwasal-2. Они способны нести ядерную боеголовку.

Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал усилить боеготовность морского флота для ускорения подготовки к войне и защиты морского суверенитета страны.

Читайте также: