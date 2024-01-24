Северная Корея запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в направлении открытого моря. Воздушные цели упали в воду между Корейским полуостровом и Китаем.

Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Южной Кореи, сообщает DW.

Детали происшествия южнокорейские военные анализируют вместе с экспертами из США. Отмечается, что запуск северокорейских крылатых ракет формально вне штрафных мер — в отличие от баллистических, испытания которых подпадают под международные санкции.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что запуск ракет произошел около 07:00 по местному времени.

"Усиливая наш мониторинг и внимательность, наши военные тесно сотрудничают с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", — говорится в сообщении.

Тем временем Yonhap сообщает, что КНДР выпустила несколько новых крылатых ракет в сторону Желтого моря. Это первый запуск крылатой ракеты с сентября 2023-го. Кроме того, он произошел через несколько дней после того, как Пхеньян заявил, что подвергся подземному ядерному ударному беспилотнику.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее уничтожением. Мол, не будет начинать войну в одностороннем порядке, но "не намерен также избегать войны". В свою очередь президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал жесткий ответ КНДР в случае провокаций со стороны Пехеньяна.

Читайте также: