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Северная Корея запустила неидентифицированную баллистическую ракету в сторону Восточного моря
Северная Корея запустила неидентифицированную баллистическую ракету в сторону Восточного моря.
В четверг, 8 мая 2025 года, Северная Корея запустила неидентифицированную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, сообщили военные Южной Кореи.
Об этом пишет Yonhap.
Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал запуск, но не предоставил дополнительных подробностей.
Последний раз Северная Корея запустила несколько баллистических ракет, которые, вероятно, были ближнего радиуса действия, 10 марта, когда Южная Корея и Соединенные Штаты начали совместные весенние военные учения.
Напомним, что на днях диктатор РФ Владимир Путин подтвердил участие КНДР в войне. По словам Путина, РФ "никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназначения", а также "почитает корейских героев, отдавших жизнь за Россию".