Ракета

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В четверг, 8 мая 2025 года, Северная Корея запустила неидентифицированную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, сообщили военные Южной Кореи.

Об этом пишет Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал запуск, но не предоставил дополнительных подробностей.

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Последний раз Северная Корея запустила несколько баллистических ракет, которые, вероятно, были ближнего радиуса действия, 10 марта, когда Южная Корея и Соединенные Штаты начали совместные весенние военные учения.

Напомним, что на днях диктатор РФ Владимир Путин подтвердил участие КНДР в войне. По словам Путина, РФ "никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназначения", а также "почитает корейских героев, отдавших жизнь за Россию".