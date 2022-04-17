Северная Корея запустила новую ракету и заявила о возобновлении ядерных испытаний

Северная Корея запустила новую ракету и заявила о возобновлении ядерных испытаний

Ядерные испытания в КНДР были прекращены пять лет назад.

Северная Корея заявила, что успешно опробовала новое оружие, что значительно улучшит его тактические ядерные возможности.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на информацию официального информационного агентства KCNA.

"Тактическое управляемое оружие нового типа (...) имеет большое значение для резкого улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности тактических ядерных боеприпасов", — сообщают в КНДР.

Агентство также публикует фотографию, на которой глава страны Ким Чен Ын улыбается и хлопает, наблюдая за запуском новой ракеты.

Военные Южной Кореи подтвердили, что речь идет о запуске двух ракет, вероятно, малой дальности, запущенных с севера в море 16 апреля вечером.

Эксперты считают, что это признак того, что Северная Корея в ближайшее время планирует опробовать компактное ядерное оружие – то есть тактическое ядерное оружие.

Северная Корея приостановила ядерные испытания в 2017 году.

В следующем году она подорвала туннели на своем ядерном полигоне Пунгьере, расценившиеся как часть дипломатического сближения с Южной Кореей и США.

Но последние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что ведутся работы по восстановлению тоннелей.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил государственное космическое агентство и заявил, что создаваемый в его стране разведывательный спутник предназначен для сбора информации о военных США в регионе и их "васальных сил".

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