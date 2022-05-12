Северная Корея запустила уже третью за неделю баллистическую ракету

Северная Корея 12 мая произвела новый запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.

По данным Генштаба Южной Кореи, это был уже 16 запуск ракеты КНДР с начала 2022 года, и третий – с 4 мая.

Об этом сообщает Yonhap.

Заметим, что всего два дня назад состоялась инаугурация президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, пообещавшего возобновить диалог с КНДР.

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Напомним, 17 апреля Северная Корея заявила, что успешно опробовала новое оружие, что значительно улучшит ее тактические ядерные возможности. К этому моменту КНДР уже пять лет не проводила ядерные испытания и подорвала тоннели на своем ядерном полигоне Пунгьере. Однако, по данным спутников, ведутся работы по восстановлению тоннелей.

Добавим, что в марте этого года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил государственное космическое агентство и заявил, что создаваемый в его стране разведывательный спутник предназначен для сбора информации о военных США в регионе и их "васальных сил".

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