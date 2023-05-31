Северная Корея запустила военный спутник-шпион: в НАТО отреагировали

В среду, 31 мая, Северная Корея впервые выпустила новую ракету, являющуюся носителем разведывательного спутника, но попытка оказалась провальной. Объект рухнул в Желтое море.

Об этом пишет Yonhap.

Южнокорейские военные объясняют, что это был неудачный запуск.

По данным издания, КНДР подтвердила неудачную попытку, заявив, что ее новая ракета "Chollima-1" с военным разведывательным спутником "Malligyong-1" упала в море из-за "ненормального запуска двигателя второй ступени", согласно официальной информации.

Корейское центральное информационное агентство ( KCNA) добавило, что будет второй запуск. Его планируют осуществить как можно скорее.

Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Сеула, Южная Корея (JCS) заявил, что обнаружил запуск на западном побережье Севера в 6:29 утра. Снаряд упал в воду примерно в 200 километрах к западу от юго-западного острова Эочхон после полета над водами.

Реакция НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил запуск Северной Кореи военного спутника и назвал это вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

"Я решительно осуждаю попытку запуска КНДР военного спутника с использованием технологии баллистических ракет. Это усугубляет напряженность и создает серьезные риски для безопасности в регионе и за его пределами", – заявил Столтенберг, призвав КНДР "прекратить эти провокационные действия и вернуться к диалогу".

Напомним, в Северной Корее к пожизненному лишению свободы приговорили 2-летнего мальчика и его родителей за Библию

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