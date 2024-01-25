Северная Корея заявила, что провела испытание новой стратегической крылатой ракеты

Северная Корея опробовала новую стратегическую крылатую ракету. Впрочем, неизвестно как далеко пролетела она.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные медиа КНДР.

Отмечается, что ракета называется Pulhwasal-3-31. Воздушная цель только разрабатывается. В Пхеньяне отмечают, что испытательный запуск не повлиял на безопасность соседних стран, а также это "не имеет ничего общего" с региональной ситуацией. Испытания также являлись частью процесса возобновления системы вооружений страны.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в сторону моря у своего западного побережья около 7 часов утра. В свою очередь, южнокорейский министр обороны Шин Вон Сик назвал эти запуски серьезной угрозой своей стране.

СМИ отмечают, что это был первый известный запуск крылатой ракеты КНДР с сентября прошлого года, когда страна запустила две стратегические крылатые ракеты большой дальности с имитацией ядерных боеголовок в сторону Желтого моря.

Северная Корея провела первое испытание крылатой ракеты с возможностью ядерного удара в сентябре 2021 года. Этот вид оружия обычно вызывает меньший интерес, чем баллистика, потому что оно прямо не запрещено резолюцией Совета Безопасности ООН. Впрочем, крылатые ракеты средней дальности наземного удара представляют не меньшую угрозу, чем баллистические ракеты и являются серьезным вызовом для Южной Кореи.

Напомним, накануне стало известно, что Северная Корея запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря. Воздушные цели упали в воду между Корейским полуостровом и Китаем.

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