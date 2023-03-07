Северная Корея заявила, что расценит попытку сбить их ракету во время испытания в качестве объявления войны

КНДР может запустить больше ракет в Тихий океан.

Северная Корея заявила, что любые попытки других стран сбить одну из их ракет во время испытательного запуска можно считать объявлением войны.

Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон, передает Reuters.

Она отметила, что КНДР может запустить больше ракет в Тихий океан.

"Ким Йо Чжон, сестра лидера Ким Чен Ина, предупредила в своем заявлении, что Пхеньян расценит это как "объявление войны", если США прибегнет к военным действиям против испытаний стратегического оружия КНДР", — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты и их союзники никогда не сбивали баллистические ракеты Северной Кореи. Однако этот вопрос привлек внимание стран, поскольку Северная Корея предположила, что будет производить больше испытательных запусков ракет над Японией.

Сестра Ким Чен Ина также отметила, что совместные военные учения между Соединенными Штатами и Южной Кореей способствуют росту напряженности.

Добавим, в пятницу, 3 марта, США и Южная Корея объявили о крупнейших военных учениях за последние пять лет. Они состоятся в ближайшие недели.