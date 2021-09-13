Северная Корея заявила об успешных испытаниях ракеты большой дальности

Ракета якобы поразила цель с расстояния 1,5 тыс. километров.

В Корейской Народно-Демократической Республике в выходные успешно провели испытания новой крылатой ракеты большой дальности.

Об этом со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство (KCNA) в понедельник, 13 сентября, сообщает Yonhap.

Отмечается, что разработка "стратегического оружия большого значения" проходила в течение двух лет.

"Испытания частей ракеты, тяги двигателя к земле, различные летные испытания, контрольно-навигационные испытания, испытания мощности боеголовки и т.д. были проведены успешно", — заявили в KCNA.

Как пишет ABC News, ракета якобы поразила цель с расстояния 1,5 тыс. километров.

Недавно Северная Корея провела военный парад по случаю 73-й годовщины основания коммунистического государства. Судя по фотографиям в государственных СМИ, в нем приняли участие пожарные машины, трактора, также устроили салют.

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