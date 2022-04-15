Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата и высылает из страны

Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата и высылает из страны

В течение следующих пяти дней российские дипломаты должны покинуть Северную Македонию.

МИД Северной Македонии вторично выдворяет российских дипломатов с начала полномасштабного вторжения России в Украину. На этот раз внешнеполитическое ведомство объявило персонами нон решётки еще шестерых представителей посольства России.

Об этом сообщает северомакедонское агентство Meta.

Как отмечает Министерство иностранных дел, в дипведомство вызвали посла Российской Федерации Сергея Базникина для вручения дипломатической ноты, которой шесть дипломатов в посольстве Российской Федерации в Скопье признаны персонами нон грата. В течение следующих пяти дней российские дипломаты должны покинуть территорию Республики Северная Македония.

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"По информации, полученной от компетентных органов, указанные лица осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях", — говорится в заявлении.

Впервые российских дипломатов выслали 28 марта по тем же основаниям. Тогда выдворили из страны пять представителей посольства России в Северной Македонии.

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