Северная Македония передала Украине самолеты Су-25, которые купила у Украины в 2001 году – СМИ

По информации СМИ, это именно те четыре штурмовика Су-25, которые Македония купила у Украины в 2001 году во время конфликта с албанскими повстанцами.

Северная Македония якобы передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, которые получила от Киева в 2001 году.

Об этом пишут местные СМИ, однако министерство обороны Северной Македонии не подтвердило и не опровергло эту информацию.

"Точные детали передачи, их содержание и объяснения будут рассекречены и прозрачно опубликованы. Решения, принятые на данный момент, не наносят вреда боеготовности нашей армии", — говорится в сообщении.

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В четверг новостной портал MKD.MK со ссылкой на неназванные источники сообщил, что самолеты СУ-25 были отправлены в Украину "за последние несколько дней".

"Этот тип устаревшего оружия нам не пригодится, потому что эта военная техника не использовалась годами. Вместо того чтобы ее уничтожать, лучше передать Украине, поскольку во время конфликта 2001 года она была одной из немногих стран, поставлявших оружие македонской армии" – считает Стоянче Ангелов, участник боевых действий в 2001 году.

По информации СМИ, это именно те четыре штурмовика Су-25, которые Македония купила у Украины в 2001 году во время конфликта с албанскими повстанцами. Тогда большинство стран отказались помогать маленькому балканскому государству, которое могло потерять свою независимость. Только тогдашний президент Украины Леонид Кучма решился продать крайне необходимые для Скопье самолеты и вертолеты.

Самолеты Су-25 предназначены для непосредственной поддержки пехоты. В ходе конфликта с албанскими повстанцами они совершили несколько боевых вылетов в поддержку наземных действий македонских сил безопасности. После окончания конфликта позже того же года эти четыре самолета были практически сняты с эксплуатации в 2004 году и с тех пор оставались на военной базе в аэропорту Скопье.

В июне 2022 года северомакедонская "Левая партия" заявила, что Су-25 начали ремонтировать и проверять для передачи Украине с участием украинских инженеров.

Ранее сообщалось, что Северная Македония передает Украине танки Т-72.

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