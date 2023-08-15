Северная Македония поддержала соглашение о гарантиях безопасности для Украины — Зеленский поблагодарил

Северная Македония стала 15 государством, которое присоединилось к декларации лидеров "Большой семерки" о обязательствах безопасности Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен Северной Македонии за присоединение к декларации G7 о поддержке гарантий безопасности для Украины. Всего присоединились уже 15 стран. Спасибо премьер-министру Димитару Ковачевскому за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами", — написал Зеленский.

Напомним, что страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Перед Северной Македонией к декларации G7 присоединилась Греция.

Более того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с США и Британией.

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