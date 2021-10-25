"Северный поток-2" не заработает до весны 2022 года — Госдеп США

Путин «приближается» к тому, чтобы использовать газ как политическое оружие.

В Госдепе США считают, что российский газопровод "Северный поток-2" не заработает до марта 2022 потому что, его сертификация Германией и Еврокомиссией может затянуться до весны.

Об этом заявил 25 октября на брифинге советник Госдепа США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.

По его словам, президент России Владимир Путин "приближается" к тому, чтобы использовать газ как политическое оружие. Он подчеркнул, Россия может увеличить добычу газа, а следовательно и его поставки, чтобы снизить цену в Европе. Для этого ей надо "поставлять топливо через те газопроводы, которые уже действуют".

"Президент России Владимир Путин приближается к использованию природного газа в качестве политического инструмента. И если Россия имеет запасы газа для этого трубопровода, то она должна увеличить поставки в Европу", — сказал он.

Как сообщалось, первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" полностью заполнена техническим газом.

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