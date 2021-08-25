"Северный поток-2" проиграл суд в Германии: что это значит и как на поражение отреагировали в Кремле

"Северный поток-2" проиграл суд в Германии: что это значит и как на поражение отреагировали в Кремле

Суд считает, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС.

Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

Суд отклонил жалобу акционерного общества "Северный поток-2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. Суд считает, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС.

В частности, речь идет о нормах, которые предусматривают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.

Так, 4 апреля 2019 года Европарламент принял обновленную директиву, которая распространяет правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе и "Северный поток-2". Среди основных положений директивы — разделение компаний, поставляющих газ и компаний, которые его транспортируют. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что компания Nord Stream 2 AG должна сама определять дальнейшие шаги, сообщает российский "Интерфакс".

"Это скорее корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях", — сказал он.

"Мы можем только повторить, что "Северный поток-2"- это исключительно коммерческий проект, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы", — отметил Песков.

Напомним:

По информации американского информагентства Bloomberg, окончание строительства российского газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября.

В свою очередь во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возможности поддержки санкций против "Северного потока-2". Германия их поддержит, если РФ начнет использовать газопровод в качестве оружия.

Новости недели: "Северный поток-2" - как договоренности Байдена и Меркель повлияют на Украину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку