Северокорейские войска в Украине вызывают головную боль у Китая – Foreign Policy

Направление войск армии КНДР на войну России против Украины беспокоит Китай.

Об этом пишет Foreign Policy.

Отмечается, что на этой неделе Китай и Индия объявили о соглашении по уменьшению напряженности и возобновлению взаимного патрулирования вдоль спорной границы.

"Это приятная новость для Пекина, но в последнее время его неприятными соседями стали его давние друзья: Северная Корея и Мьянма вызывают волнение и даже гнев среди китайских чиновников", – говорится в материале.

Издание отмечает, что Китай официально не прокомментировал недавние сообщения о том, что северокорейские войска направляются в Украину, чтобы воевать на стороне России, но "это вызывает настоящую обеспокоенность в Пекине".

"Китай пытался одновременно предложить риторическую – и в какой-то степени материальную – поддержку России, не разрушая ее связей с Западом. Действия Северной Кореи, безусловно, переходят эту границу", – пишет Foreign Policy.

Авторы подчеркивают, что Северная Корея является единственным договорным союзником Китая, а их соглашение о взаимной обороне датируется 1961 годом. В то же время Пхеньян является номинально идеологическим партнером Пекина, но их отношения "давно сказываются напряжением".

"Жители Северной Кореи возмущаются тем, что Китай позиционирует себя как старшего коммунистического брата для меньшей нации – примерно так же, как китайцы начали возмущаться Советским Союзом", – пишут авторы.

За закрытыми дверями, как пишет Foreign Policy, лидеры Северной Кореи иногда повторяют то, что Япония является "столетним врагом", тогда как Китай является "тысячелетним врагом", имея в виду исторический империализм Китая на Корейском полуострове. Лидер КНДР Ким Чен Ын якобы сам использовал подобную формулировку.

"Новость об Украине также появилась на фоне того, что китайские эксперты выражают обеспокоенность ростом агрессии Северной Кореи против Южной Кореи. Частично это беспокойство заключается в том, что теперь Пхеньян может использовать потребность Москвы в союзниках, чтобы использовать Кремль против Пекина, уменьшая и без того ограничены рычаги влияния Китая на Северную Корею", – резюмирует издание.

Напомним, в Пхеньяне сделали заявление об отправке войск на войну против Украины. Пхеньян назвал это "безосновательными стереотипными слухами". Между тем северокорейские власти заявили, что ее отношения с Россией "легитимны и способны к сотрудничеству".

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